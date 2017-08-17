Южная Корея подтвердила готовность к переговорам с Севером

Южная Корея в четверг вновь призвала КНДР к возобновлению переговоров по военной линии и вопросам встреч родственников, находящихся по обе стороны границы.

"Мы рассчитываем, что Северная Корея в позитивном ключе ответит на наше предложение о переговорах военных ведомств и по линии Красного Креста, на которых оба корейских государства смогут откровенно обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в распространенном заявлении представителя министерства Южной Кореи по делам объединения.

В то же время, как сообщают южнокорейские СМИ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул в качестве условий диалога между Югом и Севером возможность достижения конкретных результатов.

"Необходимы гарантии того, что диалог приведет к положительным результатам. Я могу изучить вопрос о направлении на Север специального представителя, если будут знать, что созданы условия для диалога", - сказал он на пресс-конференции в Сеуле.

Президент также отметил, что диалог способствовать решению ядерной проблемы Северной Кореи.