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Дальнее зарубежье 17.08.2017 10:23

Ирак просит ООН оказать помощь в расследовании преступлений ИГИЛ на его территории - иракский МИД

Глава иракского МИД Ибрагим аль-Джафари сообщил, что Ирак обратился за помощью к ООН в расследовании преступлений против человечности, совершенных ИГИЛ на иракской территории.

Он отметил, что в результате успехов иракской армии по освобождению ранее контролируемых боевиками ИГИЛ территорий, выявлены следы совершенных террористами преступлений.

"В связи с этим Республика Ирак и Великобритания работают над проектом резолюции (СБ ООН - ИФ)", - говорится в заявлении министра.

Его послание в ООН было направлено 9 августа, но стало достоянием гласности только в среду.

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен подтвердил, что обе страны работают над текстом проекта документа.

Российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя сообщил журналистам, что Россия, в принципе, готова поддержать резолюцию, однако должна сначала ознакомиться с ее текстом.

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Тэги: ИРАК, ООН, ПРОСЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]