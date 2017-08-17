Ирак просит ООН оказать помощь в расследовании преступлений ИГИЛ на его территории - иракский МИД

Глава иракского МИД Ибрагим аль-Джафари сообщил, что Ирак обратился за помощью к ООН в расследовании преступлений против человечности, совершенных ИГИЛ на иракской территории.

Он отметил, что в результате успехов иракской армии по освобождению ранее контролируемых боевиками ИГИЛ территорий, выявлены следы совершенных террористами преступлений.

"В связи с этим Республика Ирак и Великобритания работают над проектом резолюции (СБ ООН - ИФ)", - говорится в заявлении министра.

Его послание в ООН было направлено 9 августа, но стало достоянием гласности только в среду.

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен подтвердил, что обе страны работают над текстом проекта документа.

Российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя сообщил журналистам, что Россия, в принципе, готова поддержать резолюцию, однако должна сначала ознакомиться с ее текстом.