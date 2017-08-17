Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 августа сохранил на уровне 1,7008 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 17 августа ЦБА установил на уровне 2,0035 манат/1EUR (16 августа - 1,9972 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю установил на уровне 0,0286 манат/1RUB (16 августа – 0,0284 манат/1RUB).
Р.Бабаев
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