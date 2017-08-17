Нефть дорожает после падения накануне, цена Brent выросла до $50,53 за баррель

Цены на нефть поднимаются в четверг, восстанавливаясь после падения накануне на данных об увеличении добычи в США до максимального уровня за два года.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг поднялась на $0,26 (0,52%) - до $50,53 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подешевели на $0,53 (1,04%) - до $50,27 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,13 (0,28%) - до $46,91 за баррель. Контракт подешевел на $0,77 (1,62 %) - до $46,78 за баррель по итогам предыдущей сессии.
Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года.
Тем временем, запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей, что вдвое превзошло снижение, ожидавшееся экспертами S&P Global Platts (3,6 млн баррелей), пишет MarketWatch.
В среду трейдеры предпочли сфокусироваться именно на сигналах роста добычи в США, однако в четверг несколько пересмотрели свое отношение о опубликованным данным.
"Добыча нефти растет, однако спрос остается высоким, - цитирует агентство Bloomberg директора Ivy Global Energy Тушара Тарун Бансала. - Нет ощущения, что цены на нефть могут упасть до $40-45 за баррель в краткосрочной перспективе. На рынке чувствуется поддержка".
Минэнерго США также объявило в среду, что позднее в этом месяце выставит на продажу 14 млн баррелей из стратегического резерва в рамках программ, объявленных в 2015 и 2016 гг.
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