Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0035 RUR   0.0286 GBR   2.1952 TRY   0.4837

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 23° 33° 19 Авг 22° 33° 20 Авг 22° 33°

СНГ 17.08.2017 10:54

Киргизии и Узбекистану осталось согласовать около 200 км границы, отмечают в Бишкеке

Решение с узбекской стороной вопросов по делимитации границы и подготовка промежуточного договора о прохождении ее линии позволит снизить напряженность между двумя странами, считает вице-премьер Киргизии по вопросам безопасности Жениш Разаков.

"Напряженность в приграничной зоне снизится в разы, можете в это поверить", - заявил вице-премьер в четверг в беседе с журналистами.

По его мнению, прошедшие в Бишкеке 16 августа киргизско-узбекские переговоры "являются историческим событием, так как спустя 10 лет вновь начала работать межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы".

"Самое главное, что обе стороны на условиях добрососедства, взаимного уважения прав выражают твердое желание завершить работу (по делимитации границы), и результатом прошедшей встречи киргизской и узбекской делегация стало подписание соответствующего протокола, где указано, что примерно 84% госграницы обе стороны готовы внести в проект промежуточного договора о госгранице", - сказал вице-премьер.

"Это большой успех, но в дальнейшем сторонам еще предстоит решать технические вопросы по завершению работы до логического конца, чтобы подготовить сам договор, что займет время", - отметил он.

Вице-премьер пояснил, что промежуточный договор о прохождении линии госграницы, включает описание более 1170 км из 1378 км ее общей протяженности, это те участки, по которым у сторон есть единая позиция.

Он подчеркнул, что по оставшимся неописанным участкам, включающим также спорные, "будем тоже активизировать работу".

По мнению Ж.Разакова, подготовка промежуточного договора о прохождении линии границы Киргизии и Узбекистана позволит обеим сторонам начать процесс подготовки к окончательному правовому описанию и определению границы, что "положит конец всем конфликтам, когда нет определенности, когда люди не знаю где граница, где территория, чья это территория".

16 августа в Бишкеке прошли заседания киргизско-узбекских межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и вопросам делимитации и демаркации государственной границы между странами. Двусторонняя комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству не заседала с декабря 2009 года, последнее заседание комиссии по делимитации границы проводилось в 2006 году.

По итогам работы стороны заявили о готовности подписать промежуточный договор о прохождении линии госграницы, включающий 1170,53 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, ГРАНИЦА, МНЕНИЕ


Похожие новости


Мирзиеев пригласил Атамбаева вновь посетить Узбекистан Узбекистан объявил спорную гору на юге Киргизии своей территорией, а задержанных там киргизских граждан - нелегалами Два гражданина Киргизии ранены на границе Киргизии и Узбекистана В Бишкеке заявляют о желании интенсифицировать переговоры с Ташкентом по делимитации киргизско-узбекской границы Переговоры по узбекско-киргизской границе не состоялись из-за неконструктивной позиции Бишкека - политолог Узбекские пограничники передали киргизским тело убитого ими гражданина Киргизии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]