Киргизии и Узбекистану осталось согласовать около 200 км границы, отмечают в Бишкеке

Решение с узбекской стороной вопросов по делимитации границы и подготовка промежуточного договора о прохождении ее линии позволит снизить напряженность между двумя странами, считает вице-премьер Киргизии по вопросам безопасности Жениш Разаков.

"Напряженность в приграничной зоне снизится в разы, можете в это поверить", - заявил вице-премьер в четверг в беседе с журналистами.

По его мнению, прошедшие в Бишкеке 16 августа киргизско-узбекские переговоры "являются историческим событием, так как спустя 10 лет вновь начала работать межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы".

"Самое главное, что обе стороны на условиях добрососедства, взаимного уважения прав выражают твердое желание завершить работу (по делимитации границы), и результатом прошедшей встречи киргизской и узбекской делегация стало подписание соответствующего протокола, где указано, что примерно 84% госграницы обе стороны готовы внести в проект промежуточного договора о госгранице", - сказал вице-премьер.

"Это большой успех, но в дальнейшем сторонам еще предстоит решать технические вопросы по завершению работы до логического конца, чтобы подготовить сам договор, что займет время", - отметил он.

Вице-премьер пояснил, что промежуточный договор о прохождении линии госграницы, включает описание более 1170 км из 1378 км ее общей протяженности, это те участки, по которым у сторон есть единая позиция.

Он подчеркнул, что по оставшимся неописанным участкам, включающим также спорные, "будем тоже активизировать работу".

По мнению Ж.Разакова, подготовка промежуточного договора о прохождении линии границы Киргизии и Узбекистана позволит обеим сторонам начать процесс подготовки к окончательному правовому описанию и определению границы, что "положит конец всем конфликтам, когда нет определенности, когда люди не знаю где граница, где территория, чья это территория".

16 августа в Бишкеке прошли заседания киргизско-узбекских межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и вопросам делимитации и демаркации государственной границы между странами. Двусторонняя комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству не заседала с декабря 2009 года, последнее заседание комиссии по делимитации границы проводилось в 2006 году.

По итогам работы стороны заявили о готовности подписать промежуточный договор о прохождении линии госграницы, включающий 1170,53 км.