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Дальнее зарубежье 17.08.2017 11:32

Пекин против решения проблемы Северной Кореи военными средствами - военачальник

Проблема корейского полуострова может быть решена только посредством переговоров, Китай против применения силы, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фан Чанлун.

Как сообщило министерство обороны КНР, в ходе встречи с находящимся в Пекине председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом Фань Чанлун подчеркнул, что "военные методы не должны быть средством решения проблемы Корейского полуострова".

Китайский военачальник отметил, что единственным приемлемым и эффективным путем смягчения напряженности на полуострове является диалог.

В то же время Дж.Данфорд подтвердил журналистам, что США не согласны с предложением Китая и России о "двойном замораживании" - отказе КНДР от ракетно-ядерных испытаний и прекращении США и Южной Кореей совместных военных учений в районе Корейского полуострова.

Он отметил, что Вашингтон считает приоритетным мирное решение северокорейского вопроса, однако выразил сомнение, что только экономическое давление способно устранить проблему.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]