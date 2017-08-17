Пекин против решения проблемы Северной Кореи военными средствами - военачальник

Проблема корейского полуострова может быть решена только посредством переговоров, Китай против применения силы, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фан Чанлун.

Как сообщило министерство обороны КНР, в ходе встречи с находящимся в Пекине председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом Фань Чанлун подчеркнул, что "военные методы не должны быть средством решения проблемы Корейского полуострова".

Китайский военачальник отметил, что единственным приемлемым и эффективным путем смягчения напряженности на полуострове является диалог.

В то же время Дж.Данфорд подтвердил журналистам, что США не согласны с предложением Китая и России о "двойном замораживании" - отказе КНДР от ракетно-ядерных испытаний и прекращении США и Южной Кореей совместных военных учений в районе Корейского полуострова.

Он отметил, что Вашингтон считает приоритетным мирное решение северокорейского вопроса, однако выразил сомнение, что только экономическое давление способно устранить проблему.