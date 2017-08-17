Азербайджан в январе-июле увеличил производство электроэнергии на 2%

Объем выработки электроэнергии в Азербайджане в январе-июле 2017 года составил 13 млрд 156,7 млн кВт/час, что на 1,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом производство товарной электроэнергии в стране за отчетный период составило 12 млрд 606,4 млн кВт/час (рост на 2%).
Тепловые электростанции АО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии в Азербайджане – ИФ) в январе-июле 2017 года выработали 11 млрд 371,4 млн кВт/час товарной электроэнергии (рост на 3%), гидроэлектростанции – 1 млрд 201,2 млн кВт/час (спад на 5,8%).
Кроме этого, в январе-июле 2017 года в республике произведено товарной ветряной электроэнергии в объеме 8,5 млн кВт/час (спад на 19,8%), солнечной – 25,3 млн кВт/час (спад на 31,2%).
Разница между общим и товарным показателями производства электроэнергии объясняется тем, что АО «Азерэнержи» часть произведенной электроэнергии использует для удовлетворения собственных потребностей.
В 2016 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 23 млрд 73,9 млн кВт/час.
Н.Аббасова
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