Казахстан пригласили принять участие в ноябре в саммите стран-экспортеров газа в Боливии

Министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни пригласил Казахстан принять участие в саммите стран-экспортеров газа в ноябре, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"В рамках визита уважаемый министр (иностранных дел Боливии - ИФ) был принят премьер-министром Казахстана, господином Бакытжаном Сагинтаевым. Министр передал руководству Казахстана приглашение принять участие в четвертом саммите глав государств и правительств стран-участниц форума стран-экспортеров газа, который пройдет в ноябре этого года в Боливии", - сообщил К.Абдрахманов в четверг журналистам в Астане.
По его словам, это первый визит главы внешнеполитического ведомства Боливии в Казахстан.
"Важное место в наших переговорах заняла повестка Совета безопасности ООН, учитывая, что Казахстан и Боливия одновременно являются непостоянными членами этого одного из высших органов всемирной организации в 2017-2018 годах. Боливия активно поддерживает такие инициативы главы нашего государства, президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, направленные на создание безъядерного мира, всеобщее запрещение ядерного оружия", - сказал глава МИД Казахстана.
Ф.Уанакуни, в свою очередь отметил, что "переговоры были содержательными".
"Мы обсудили перспективы в сотрудничестве наших стран, а также дружеские связи, которые могут связывать наши страны. (. . .) Мы пригласили (руководство Казахстана - ИФ) на официальном уровне в Боливию на форум по газу. Это - очень важный аспект, который может развивать наши международные связи как в плане бизнеса, так и в политическом плане", - отметил глава МИД Боливии.
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