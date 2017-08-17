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СНГ 17.08.2017 11:40

Казахстан пригласили принять участие в ноябре в саммите стран-экспортеров газа в Боливии

Министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни пригласил Казахстан принять участие в саммите стран-экспортеров газа в ноябре, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"В рамках визита уважаемый министр (иностранных дел Боливии - ИФ) был принят премьер-министром Казахстана, господином Бакытжаном Сагинтаевым. Министр передал руководству Казахстана приглашение принять участие в четвертом саммите глав государств и правительств стран-участниц форума стран-экспортеров газа, который пройдет в ноябре этого года в Боливии", - сообщил К.Абдрахманов в четверг журналистам в Астане.

По его словам, это первый визит главы внешнеполитического ведомства Боливии в Казахстан.

"Важное место в наших переговорах заняла повестка Совета безопасности ООН, учитывая, что Казахстан и Боливия одновременно являются непостоянными членами этого одного из высших органов всемирной организации в 2017-2018 годах. Боливия активно поддерживает такие инициативы главы нашего государства, президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, направленные на создание безъядерного мира, всеобщее запрещение ядерного оружия", - сказал глава МИД Казахстана.

Ф.Уанакуни, в свою очередь отметил, что "переговоры были содержательными".

"Мы обсудили перспективы в сотрудничестве наших стран, а также дружеские связи, которые могут связывать наши страны. (. . .) Мы пригласили (руководство Казахстана - ИФ) на официальном уровне в Боливию на форум по газу. Это - очень важный аспект, который может развивать наши международные связи как в плане бизнеса, так и в политическом плане", - отметил глава МИД Боливии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БОЛИВИЯ, САММИТ, ПРИГЛАШЕНИЕ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]