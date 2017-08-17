SOCAR ввела в строй после капремонта приэстакадную площадку на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджан, ГНКАР) ввела в эксплуатацию после капитального ремонта приэстакадную площадку №1778 на месторождении Нефтяные Камни, отмечается в сообщении компании.
«Генеральным подрядчиком ремонтных работ выступил трест Neftqaztikinti. Площадь приэстакадной площадки составляет 784 кв. метра. В ходе ремонта были забиты 33 укрепляющие сваи, проложены надводные соединения, противопожарные водопроводные линии протяженностью 110 метров и выполнен ряд других работ», - отмечается в информации.
Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.
Н.Аббасова
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