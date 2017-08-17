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ТЭК 17.08.2017 11:24

SOCAR ввела в строй после капремонта приэстакадную площадку на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджан, ГНКАР) ввела в эксплуатацию после капитального ремонта приэстакадную площадку №1778 на месторождении Нефтяные Камни, отмечается в сообщении компании.

«Генеральным подрядчиком ремонтных работ выступил трест Neftqaztikinti. Площадь приэстакадной площадки составляет 784 кв. метра. В ходе ремонта были забиты 33 укрепляющие сваи, проложены надводные соединения, противопожарные водопроводные линии протяженностью 110 метров и выполнен ряд других работ», - отмечается в информации.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]