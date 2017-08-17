Вооруженный ножом мужчина взял в заложницы сотрудницу нидерландской радиостанции

Неизвестный, вооруженный ножом, в четверг захватил сотрудницу Национального общественного радиовещания Нидерландов (НОС) на территории медиапарка в городе Хилверсюме.

Напавший и заложница находятся в здании, где расположены студии, сообщает НОС.

Место происшествия оцеплено. Полиция выясняет мотивы мужчины.