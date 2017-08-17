Вячеслав Мальцев назначен врио гендиректора Carlsberg Azerbaijan

Временно исполняющим обязанности генерального директора Carlsberg Azerbaijan назначен Вячеслав Мальцев, занимающий должность директора дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса региона «Сибирь и Дальний Восток» компании «Балтика», говорится в сообщении компании.

«Для обеспечения полного фокуса на каждом из двух рынков региона Восточной Европы с 1 сентября 2017 года Вячеслав Мальцев, занимающий должность директора дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса региона «Сибирь и Дальний Восток» компании «Балтика», будет временно исполнять обязанности генерального директора Carlsberg Azerbaijan», - говорится в сообщении Carlsberg Azerbaijan.

Согласно сообщению, на позицию генерального директора Carlsberg Azerbaijan ведется внешний поиск кандидатов.

«Назначение В.Мальцева является частью программы кросс-региональных краткосрочных назначений. На этой должности он сменит Виктора Семака, который с 1 мая 2016 года совмещал управление двумя компаниями – Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan», - сказано в сообщении.

В. Мальцев – профессионал в области продаж с более чем 18-тилетним опытом работы в российских FMCG-компаниях. Свою карьеру в Carlsberg Group он начал в 2007 году с должности национального менеджера по развитию продаж непивных брендов в штаб-квартире «Балтики». В июле 2015 года Вячеслав был назначен директором дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса региона «Сибирь и Дальний Восток». До «Балтики» Вячеслав работал в компаниях Nidan Juices и Coca-Cola.

Виктор Семак продолжит управлять компанией Carlsberg Kazakhstan.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 км от Баку. Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group приобрела завод в 2008 году, а в мае 2009 года он был открыт после реконструкции. Производственная мощность завода — 10 млн декалитров в год. Ежегодные отчисления Carlsberg Azerbaijan в бюджет превышают 20 млн манатов, общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет более 40 млн манатов. Продукция Carlsberg Azerbaijan занимает более 70% рынка Азербайджана (на 2014 год). Компания выпускает пиво таких брендов как Xırdalan, Tuborg, Балтика 7, Балтика 9, Xırdalan Export, Kuler, Efsane, Жигулевское фирменное, 33 Export. С февраля 2017 года с целью дальнейшей интеграции в Carlsberg Group компания была переименована в Carlsberg Azerbaijan.

Carlsberg Group – одна из крупнейших пивоваренных групп в мире, владеющая широким портфелем брендов пива и других напитков. Продукция компании продается более чем на 150 рынках мира.

А.Ахундов