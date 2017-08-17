В Баку отмечают День независимости Индонезии

Церемония поднятия флага по случаю 72-летия независимости Индонезии проходит во вторник в резиденции посола этой страны в Баку, сообщает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан» с мероприятия.

Выступивший на мероприятии посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани рассказал о борьбе индонезийского народа за свою свободу и независимость.

В мероприятии принимают участие граждане Индонезии, проживающие в Азербайджане, а также представители азербайджанской общественности.

Индонезия отмечает День независимости 17 августа.

Ф.Исазаде