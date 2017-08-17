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Внешняя политика 17.08.2017 11:44

В Баку отмечают День независимости Индонезии

Церемония поднятия флага по случаю 72-летия независимости Индонезии проходит во вторник в резиденции посола этой страны в Баку, сообщает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан» с мероприятия.

Выступивший на мероприятии посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани рассказал о борьбе индонезийского народа за свою свободу и независимость.

В мероприятии принимают участие граждане Индонезии, проживающие в Азербайджане, а также представители азербайджанской общественности.

Индонезия отмечает День независимости 17 августа.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДОНЕЗИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, МЕРОПРИЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]