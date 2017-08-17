Seba приступила к строительству первого в Азербайджане завода органических удобрений

Азербайджанская компания Seba приступила к строительству завода органических удобрений, говорится в сообщении компании.
«Завод органических удобрений строится в Шабранском районе, близ птицеводческого предприятия Seba. Сырьем для этого первого в Азербайджане завода подобного рода станет навоз птицы, производимой на птицеводческом предприятии», - говорится в сообщении.
Ежегодная производственная мощность завода составит 26 тыс. тонн.
«Готовая продукция будет выпускаться в виде 50-килограммовых мешков для розничной торговли и одной тонны для фермерских хозяйств. На заводе птичий помет будет обогащаться минералами и перерабатываться в зернистом виде», - сказано в сообщении.
Торговый знак «Seba» объединяет компании ОАО «Seba», ООО «Bilasuvar Aqro», ООО «Qarabag Taxıl», ООО «Devechi Broyler Derin Emal». ОАО «Seba» создано в 1996 году за счет реконструкции материально-технической базы Девечинской птицефабрики, работавшей с 1981 года.
А.Ахундов
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