Очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве может пройти в сентябре - де Мистура

Техническая встреча в рамках межсирийских переговоров может состояться в Женеве в начале сентября, сообщил на брифинге спепредставитель генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура.

"Техническая встреча между нами (группой ООН) и оппозицией, запланированная на следующую неделю, была отложена по моему решению", - сказал он, отметив, что эти переговоры пройдут в начале сентября.

"Я пристально наблюдаю за ситуацией - сейчас идет очень интенсивное обсуждение внутри оппозиции", - добавил С. де Мистура.

При этом он отметил, что делегация сирийского правительства не хочет принимать участия в технической встрече, и переговоры по существу запланированы на октябрь.