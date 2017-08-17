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Дальнее зарубежье 17.08.2017 15:33

Очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве может пройти в сентябре - де Мистура

Техническая встреча в рамках межсирийских переговоров может состояться в Женеве в начале сентября, сообщил на брифинге спепредставитель генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура.

"Техническая встреча между нами (группой ООН) и оппозицией, запланированная на следующую неделю, была отложена по моему решению", - сказал он, отметив, что эти переговоры пройдут в начале сентября.

"Я пристально наблюдаю за ситуацией - сейчас идет очень интенсивное обсуждение внутри оппозиции", - добавил С. де Мистура.

При этом он отметил, что делегация сирийского правительства не хочет принимать участия в технической встрече, и переговоры по существу запланированы на октябрь.

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Тэги: СИРИЯ, ЖЕНЕВА, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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