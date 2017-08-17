Очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве может пройти в сентябре - де Мистура

Техническая встреча в рамках межсирийских переговоров может состояться в Женеве в начале сентября, сообщил на брифинге спепредставитель генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура.
"Техническая встреча между нами (группой ООН) и оппозицией, запланированная на следующую неделю, была отложена по моему решению", - сказал он, отметив, что эти переговоры пройдут в начале сентября.
"Я пристально наблюдаю за ситуацией - сейчас идет очень интенсивное обсуждение внутри оппозиции", - добавил С. де Мистура.
При этом он отметил, что делегация сирийского правительства не хочет принимать участия в технической встрече, и переговоры по существу запланированы на октябрь.
Азербайджан и Боливия подпишут соглашение о применении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов
Глава МИД Азербайджана отмечает наличие возможностей по развитию двустороннего сотрудничества с Польшей
Цены на нефть снижаются, Brent опускалась ниже $50 за баррель впервые с конца июля
Уставный капитал АЖД повышен на 11%
Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале
День рождения Муслима Магомаева отметили в Баку
Мельбурн в очередной раз признан самым комфортным городом для жизни
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»