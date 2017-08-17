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СНГ 17.08.2017 15:46

Украинские пограничники не впустят Саакашвили в страну по недействительному паспорту

В Госпогранслужбе сообщили, что пограничники в случае попытки Михаила Саакашвили пересечь госграницу, будут действовать в соответствии с законодательством Украины.

"Если абстрагироваться от фамилий, человек, у которого недействительный паспорт, то алгоритм один: мы паспорт изымаем, а гражданину отказываем в пересечении границы", - пояснил агентству "Интерфакс-Украина" спикер погранведомства Олег Слободян.

По его словам, такой человек должен вернуться туда, откуда он приехал.

Ранее бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили пообещал, что вернется на Украину 10 сентября. Политик выразил надежду, что на границе возле пункта пропуска соберутся его сторонники.

26 июля президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.

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Тэги: УКРАИНА, ГОСПОГРАНСЛУЖБА, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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