Интерес инвесторов и рост внутреннего спроса может сделать Грецию газовым центром Европы

Серьезная заинтересованность инвесторов в приобретении греческого оператора газораспределительной сети DESFA и рост внутреннего спроса на газ говорят о том, что страна может реализовать свои планы по превращению в центр газовой отрасли в Юго-Восточной Европе.

Как говорится в сообщении Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), агентства, занимающегося приватизацией государственных активов в рамках соглашения с международными кредиторами, свой интерес в приобретении оператора выразили десять потенциальных покупателей. В их числе - австралийский банк Macquarie, консорциум в составе итальянской Snam, бельгийской Fluxys, голландской Gasunie и испанской Enagas, а также катарская Powerglobe.

"Можно с уверенностью утверждать, что такой результат является признаком большого доверия крупнейших игроков отрасли к усилиям страны по либерализации внутреннего рынка природного газа и по превращению в региональный центр торговли газом", - сказала в интервью Interfax Natural Gas Daily аналитик консалтинговой организации Greek Energy Forum Дарья Ночевник.

Ее коллега из аналитического центра European Policy Center Марко Джулии отметил, что страна имеет отличную возможность помочь диверсифицировать поставки газа в Юго-Восточную Европу, наиболее уязвимый регион в ЕС.

Приватизация DESFA, согласно условиям соглашения с кредиторами, должна завершиться в текущем году. Предложения претендентов на покупку компании будут направлены руководству HRADF, которое выберет наиболее предпочтительных кандидатов, и они смогут подать окончательные заявки.

Между тем спрос на газ в самой Греции активно восстанавливается - в первом квартале 2017 года рост составил 44% в годовом выражении, по данным ежеквартального отчета ЕС по европейским газовым рынкам.

Правительство страны планирует довести долю газа и возобновляемых источников энергии в энергетической корзине до 70% к 2026 году и, следовательно, стоит ожидать дальнейшего роста спроса на газ в Греции.

Между тем в настоящее время потребности Греции в сжиженном природном газе (СПГ) невелики. В 2012 году импорт СПГ достиг пиковых 1,1 млн тонн, затем показатель упал до 380 тыс. тонн в 2015 году и восстановился до 540 тыс. тонн в 2016 году, что остается сравнительно низким показателем. СПГ-терминал Revithoussa, оператором которого является DESFA, в 2016 году работал с загруженностью всего 15%.