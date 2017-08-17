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Спорт 17.08.2017 15:29

Участники группового этапа Лиги Европы УЕФА заработают минимум по 2,6 млн евро

Команды, которые будут выступать на основной, групповой стадии Лиги Европы УЕФА-2017/18, получат по меньшей мере по 2,6 млн евро, говорится, в сообщении, обнародованном пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг.

"Каждый из 48 участников группового этапа Лиги Европы-2017/18 получит как минимум по 2,6 млн евро. Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно 360 тысяч евро, ничья - 120 тысяч. За выход в 1/16 финала победители групп заработают еще по 600 тысяч, а обладатели вторых мест - по 300 тысяч евро", - говорится в сообщении.

"Что касается плей-офф, участники 1/16 финала получат по 500 тысяч евро. Выход в следующий этап обеспечит клубам еще по 750 тысяч, участие в четвертьфинале принесет 1 миллион евро, а выход в полуфинал - еще 1,6 миллиона. Наконец, победитель Лиги Европы получит 6,5 миллиона евро, тогда как финалисту полагается 3,5 миллиона", - сообщает пресс-служба УЕФА.

Максимум клуб может заработать 15,71 млн евро.

Выплаты полагаются и клубам, которые участвовали в квалификации. За участие в первом отборочном раунде клуб получит 215 тысяч евро, второй отборочный раунд принесет 225 тысяч евро, а третий - 235 тысяч евро. А участие в раунде плей-офф обеспечит клубу 245 тысяч евро. "Тут нужно отметить, - пишет пресс-служба УЕФА, - что победители раунда плей-офф не получат указанную сумму за эту стадию".

Как сообщалось, общая сумма выплат участникам Лиги Европы УЕФА составит 399,8 млн (участникам Лиги чемпионов - 1,3 млрд евро).

Россия на групповом этапе Лиги Европы может быть представлена тремя клубами. Один из них, московский "Локомотив" участие в основной стадии уже гарантировал - в качестве действующего обладателя Кубка России. В раунде плей-офф, победители которого получают путевку в групповую стадию, выступают ФК "Краснодар" и петербургский "Зенит". "Зенит" накануне в первом матче уступил в гостях голландскому "Утрехту" (0:1), а "Краснодар" первую встречу с сербской "Црвеной Звездой" проведет в четверг дома.

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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ЕВРОКУБОК, ПРИЗОВЫЕ


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