Участники группового этапа Лиги Европы УЕФА заработают минимум по 2,6 млн евро

Команды, которые будут выступать на основной, групповой стадии Лиги Европы УЕФА-2017/18, получат по меньшей мере по 2,6 млн евро, говорится, в сообщении, обнародованном пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг.
"Каждый из 48 участников группового этапа Лиги Европы-2017/18 получит как минимум по 2,6 млн евро. Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно 360 тысяч евро, ничья - 120 тысяч. За выход в 1/16 финала победители групп заработают еще по 600 тысяч, а обладатели вторых мест - по 300 тысяч евро", - говорится в сообщении.
"Что касается плей-офф, участники 1/16 финала получат по 500 тысяч евро. Выход в следующий этап обеспечит клубам еще по 750 тысяч, участие в четвертьфинале принесет 1 миллион евро, а выход в полуфинал - еще 1,6 миллиона. Наконец, победитель Лиги Европы получит 6,5 миллиона евро, тогда как финалисту полагается 3,5 миллиона", - сообщает пресс-служба УЕФА.
Максимум клуб может заработать 15,71 млн евро.
Выплаты полагаются и клубам, которые участвовали в квалификации. За участие в первом отборочном раунде клуб получит 215 тысяч евро, второй отборочный раунд принесет 225 тысяч евро, а третий - 235 тысяч евро. А участие в раунде плей-офф обеспечит клубу 245 тысяч евро. "Тут нужно отметить, - пишет пресс-служба УЕФА, - что победители раунда плей-офф не получат указанную сумму за эту стадию".
Как сообщалось, общая сумма выплат участникам Лиги Европы УЕФА составит 399,8 млн (участникам Лиги чемпионов - 1,3 млрд евро).
Россия на групповом этапе Лиги Европы может быть представлена тремя клубами. Один из них, московский "Локомотив" участие в основной стадии уже гарантировал - в качестве действующего обладателя Кубка России. В раунде плей-офф, победители которого получают путевку в групповую стадию, выступают ФК "Краснодар" и петербургский "Зенит". "Зенит" накануне в первом матче уступил в гостях голландскому "Утрехту" (0:1), а "Краснодар" первую встречу с сербской "Црвеной Звездой" проведет в четверг дома.
Азербайджан и Боливия подпишут соглашение о применении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов
Глава МИД Азербайджана отмечает наличие возможностей по развитию двустороннего сотрудничества с Польшей
Цены на нефть снижаются, Brent опускалась ниже $50 за баррель впервые с конца июля
Уставный капитал АЖД повышен на 11%
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Суд рассмотрит дело ударившего корреспондента НТВ мужчины в особом порядке 25 августа
Населенный пункт в центральной Португалии, где проживают порядка 2 тыс. жителей, оказался в кольце лесных пожаров
Австралийский велогонщик Шейн Перкинс получил российское гражданство
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»