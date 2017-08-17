Австрия усилила контроль на границе с Италией для пресечения потока нелегалов

Власти Австрии направили около 70 военнослужащих на границу с Италией, чтобы воспрепятствовать потоку нелегалов из этой страны, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Важно не только воспрепятствовать проникновению нелегальных иммигрантов, но в первую очередь сохранить человеческие жизни", - приводит АП слова офицера австрийской полиции, который напомнил, что в прошлом году двух нелегалов нашли мертвыми в товарном поезде.

По словам офицера, предпринятые меры стали реакцией на участившиеся случаи, когда иммигранты пытались совершить проезд через границу под вагонами грузовых вагонов.

Пограничный контроль на границе с Австрией является чувствительной проблемой для Рима. Перевал Бреннер, по которому проходит граница между двумя странами, является одним из основных маршрутов, которые используют нелегалы особенно активно в летний сезон.

В мае Европейская комиссия рекомендовала Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии в ближайшие шесть месяцев постепенно отменить временно введенный контроль на некоторых внутренних границах Шенгенского пространства.