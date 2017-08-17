Иракский Курдистан может отложить референдум о независимости под гарантии Багдада, США и ООН

Референдум о независимости Иракского Курдистана может быть отложен под гарантии Багдада, ООН и США на период после намеченных на весну 2018 года в Ираке всеобщих выборов, заявляют в делегации региона, которая ведет переговоры с Багдадом.

Референдум о независимости Иракского Курдистана назначен на 25 сентября. До сих пор власти региона отвергали призывы Багдада, Турции, Ирана отложить проведение плебисцита. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани отклонил аналогичную просьбу в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По словам источника в делегации Иракского Курдистана, есть "маленький шанс", что власти региона согласятся перенести дату проведения референдума на период после всеобщих выборов в Ираке при условии подтвержденных ООН и США письменных гарантий со стороны Багдада о том, что плебисцит состоится, сообщает в четверг курдский спутниковый телеканал "Рудау".

Делегация Иракского Курдистана в начале недели провела переговоры в Багдаде с иракскими и зарубежными официальными лицами и планирует продолжить встречи в предстоящий уик-энд.

Багдад ранее уже заявил, что считает референдум неконституционным и не признает его результаты.

Вместе с тем, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на этой неделе сказал журналистам, что нынешние иракские "границы не являются сакральными" и что любые их изменения должны осуществляться по взаимному согласию.

"Вы хотите перекроить границы? В таком случае давайте договариваться. Это нельзя сделать в одностороннем порядке", - отметил премьер.