Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0035 RUR   0.0286 GBR   2.1952 TRY   0.4837

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 23° 33° 19 Авг 22° 33° 20 Авг 22° 33°

Дальнее зарубежье 17.08.2017 16:14

Иракский Курдистан может отложить референдум о независимости под гарантии Багдада, США и ООН

Референдум о независимости Иракского Курдистана может быть отложен под гарантии Багдада, ООН и США на период после намеченных на весну 2018 года в Ираке всеобщих выборов, заявляют в делегации региона, которая ведет переговоры с Багдадом.

Референдум о независимости Иракского Курдистана назначен на 25 сентября. До сих пор власти региона отвергали призывы Багдада, Турции, Ирана отложить проведение плебисцита. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани отклонил аналогичную просьбу в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По словам источника в делегации Иракского Курдистана, есть "маленький шанс", что власти региона согласятся перенести дату проведения референдума на период после всеобщих выборов в Ираке при условии подтвержденных ООН и США письменных гарантий со стороны Багдада о том, что плебисцит состоится, сообщает в четверг курдский спутниковый телеканал "Рудау".

Делегация Иракского Курдистана в начале недели провела переговоры в Багдаде с иракскими и зарубежными официальными лицами и планирует продолжить встречи в предстоящий уик-энд.

Багдад ранее уже заявил, что считает референдум неконституционным и не признает его результаты.

Вместе с тем, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на этой неделе сказал журналистам, что нынешние иракские "границы не являются сакральными" и что любые их изменения должны осуществляться по взаимному согласию.

"Вы хотите перекроить границы? В таком случае давайте договариваться. Это нельзя сделать в одностороннем порядке", - отметил премьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ, СРОКИ


Похожие новости


Референдум о независимости Иракского Курдистана окончательно назначен на 25 сентября "На полях" ПМЭФ пройдет краткая встреча Путина с премьером Иракского Курдистана - Песков Лавров и лидер Иракского Курдистана обсудят обстановку в Мосуле Шеф Пентагона Картер прибыл с необъявленным визитом в Эрбиль Террорист-смертник взорвал бомбу близ правительственного здания в Иракском Курдистане, есть жертвы Барзани отвергает претензии Багдада по поводу работы иностранных кампаний на нефтегазовых месторождениях в Иракском Курдистане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]