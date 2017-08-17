Медведев в послании новому премьеру Алжира подтвердил намерение посетить эту страну в октябре

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Ахмеда Уяхья с назначением на пост премьер-министра Алжира и выразил надежду на обсуждение с ним совместных проектов в ходе визита в Алжир в октябре этого года.

"Буду рад возможности предметно обсудить с вами перспективы реализации новых взаимовыгодных совместных проектов в ходе моего визита в Алжир в октябре 2017 года", - говорится в телеграмме премьера РФ, о которой сообщает пресс-служба правительства.

Д.Медведев отметил "значимый личный вклад" А.Уяхья в развитие традиционно дружественного российско-алжирского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

Премьер РФ выразил уверенность в том, что "дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в полной мере отвечает коренным интересам наших стран".