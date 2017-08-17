Нефть слабо дешевеет на данных о росте добычи в США, Brent подешевела до $50,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в четверг и находятся на минимальном уровне за последние три недели на данных об увеличении добычи в США до максимального уровня за два года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:32 в четверг опустилась на $0,1 (0,2%) - до $50,17 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,17 (0,36%) - до $46,61 за баррель.

Как показали обнародованные в среду данные Минэнерго США, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года.

Тем временем, запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей, что вдвое превзошло снижение, ожидавшееся экспертами S&P Global Platts (3,6 млн баррелей).

Ситуация, при которой нефтедобывающие компании США научились получать прибыль даже при ценах ниже $50 за баррель, а также перспектива восстановления добычи в странах ОПЕК во втором квартале следующего года не даст нефтяным котировкам подняться выше $60 за баррель, полагают аналитики Citigroup Inc.