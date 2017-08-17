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ТЭК 17.08.2017 15:54

АМОК увеличила в I полугодии поставки SOCAR попутного газа на 37%

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК - оператор по разработке блока Азери-Чираг-Гюнешли) в I-ом полугодии 2017 года передала компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 1,8 млрд кубометров газа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

Как сообщалось, в I-ом полугодии 2016 года АМОК передала SOCAR 1,31 млрд кубометров попутного газа с блока АЧГ. Таким образом, в январе-июне 2017 года объем газа, полученного Госнефтекомпанией Азербайджана от АМОК, увеличился на 37,4%.

"Ежесуточно в течение I-го полугодия текущего года мы поставляли SOCAR в среднем 10 млн кубометров попутного газа (в I-ом полугодии 2016г - 7,2 млн кубометров -ИФ-Аз). Остальной объем попутного газа, добытого с блока АЧГ в этот период, был закачан обратно в пласты для поддержания давления", - подчеркнули в АМОК.

Попутный газ с блока АЧГ передается SOCAR безвозмездно.

В 2016 году АМОК поставила компании SOCAR 2,75 млрд кубометров попутного газа.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Н.Аббасова

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Тэги: АМОК, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]