BP-Azerbaijan в I полугодии сократила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 6%

Компания "BP-Azerbaijan" в I-ом полугодии 2017 года добыла с месторождения Шах-Дениз 5,1 млрд кубометров газа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Как сообщалось, в I-ом полугодии 2016 года добыча газа с месторождения Шах-Дениз составила 5,4 млрд кубометров. Таким образом, объем добычи газа с этого месторождения за отчетный период 2017 года сократился на 5,6%.

"Также в I-ом полугодии 2017 года с месторождения Шах-Дениз добыто 1,2 млн тонн конденсата (спад на 7,7% - ИФ-Аз). В настоящее время максимальная мощность существующей добывающей системы на месторождении составляет 30 млн кубометров газа в сутки или 10,9 млрд кубометров в год", - отметили в компании.

По данным компании, в I-ом полугодии 2017 года общий объем затрат по проекту Шах-Дениз составил $1 мдрд 889 млн (спад на 9,8%), из которых эксплуатационные расходы составили $249 млн, капитальные затраты - $1,64 млрд. Причем основной объем капзатрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

В I-ом полугодии 2017 года транспортировка по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум-ИФ) составляла в среднем 21,4 млн кубометров газа в сутки. Капитальные затраты на обслуживание ЮКТМ в I-ом полугодии 2017 года составили $413 млн, эксплуатационные - $14 млн.

Как сообщалось, в 2016 году добыча газа с месторождения Шах-Дениз составила 10,7 млрд кубометров газа, конденсата - 2,5 млн тонн конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1 стоимостью в $4,1 млрд.

В рамках "Стадии-1" заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

Н.Аббасова