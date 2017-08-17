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Это интересно 17.08.2017 16:15

Мельбурн в очередной раз признан самым комфортным городом для жизни

Австралийский город Мельбурн (штат Виктория) вновь признан самым лучшим городом для жизни, говорится в ежегодном рейтинге, который составляет журнал "Экономист".

Мельбурн в седьмой раз подряд возглавил рейтинг из 140 городов, набрав 97,5 из 100 баллов. "Серебряным" призером стала Вена, а следом идет "канадская тройка": Ванкувер, Торонто и Калгари.

"Это победа всех жителей Виктории, которые вносят вклад в то, чтобы Мельбурн стал лучшим для жизни городом в мире", - прокомментировал результаты премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс.

При составлении рейтинга учитывались пять факторов: стабильность, здравоохранение, культура, образование и инфраструктура.

Журнал отмечает, что больше всего преуспели города среднего размера в развитых странах.

Такие мегаполисы как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио, были признаны центрами деятельности, но потеряли баллы из-за высокого уровня преступности и перезагруженной системы общественного транспорта.

При этом в исследовании отмечается, что в более широком плане глобальная стабильность продолжала ослабевать из-за увеличения числа инцидентов по всему миру, связанных с терроризмом.

"Во многих странах произошли террористические акты, включая Австралию, Бангладеш, Бельгию, Францию, Пакистан, Швецию, Турцию, Великобританию и США", - говорится в докладе.

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Тэги: МИР, КОМФОРТ, РЕЙТИНГ, МЕЛЬБУРН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]