Сирийский вопрос будет вынесен на сессию ГА ООН в сентябре

Дальнейшие шаги по сирийскому урегулированию, как ожидается, будут обсуждаться на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре в Нью-Йорке, сообщил в четверг на брифинге в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
"Очень вероятно, что на сессии ГА ООН высокого уровня, которая откроется 18 сентября, состоится дискуссия относительно дальнейших шагов по Сирии", - сказал он.
С.де Мистура подтвердил, что шестой раунд переговоров по Сирии в Астане может пройти в конце августа. На начало сентября, по его словам, запланированы технические переговоры между группой ООН и делегациями сирийской оппозиции, а официальные переговоры с участием правительства Сирии могут пройти в октябре.
По словам С.де Мистуры, ближайшие месяцы будут ключевыми в сирийском урегулировании.
"Сирийский кризис претерпит качественные изменения в ближайшие месяцы", - сказал он.
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