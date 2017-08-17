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Дальнее зарубежье 17.08.2017 17:04

Сирийский вопрос будет вынесен на сессию ГА ООН в сентябре

Дальнейшие шаги по сирийскому урегулированию, как ожидается, будут обсуждаться на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре в Нью-Йорке, сообщил в четверг на брифинге в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Очень вероятно, что на сессии ГА ООН высокого уровня, которая откроется 18 сентября, состоится дискуссия относительно дальнейших шагов по Сирии", - сказал он.

С.де Мистура подтвердил, что шестой раунд переговоров по Сирии в Астане может пройти в конце августа. На начало сентября, по его словам, запланированы технические переговоры между группой ООН и делегациями сирийской оппозиции, а официальные переговоры с участием правительства Сирии могут пройти в октябре.

По словам С.де Мистуры, ближайшие месяцы будут ключевыми в сирийском урегулировании.

"Сирийский кризис претерпит качественные изменения в ближайшие месяцы", - сказал он.

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Тэги: ООН, ГЕНАССАМБЛЕЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]