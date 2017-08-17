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Дальнее зарубежье 17.08.2017 17:18

Сурков и Волкер могут встретиться в Минске на следующей неделе - источник

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер могут встретиться в Минске на будущей неделе, сообщил в четверг "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Встреча, как ожидается, пройдет в Минске в первой половине следующей недели", - сказал собеседник агентства.

Ранее на этой неделе директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил в "Фейсбуке", что В.Сурков и К.Волкер могут встретиться в Минске. По его словам, дата встречи "может быть согласована в ближайшие дни".

Американская сторона предлагала встретиться в Вене, российская - в Калининграде. "Минск мог бы стать удобной для обеих сторон точкой встречи. Для российской делегации это хороший компромисс - территория Союзного Государства России и Белоруссии и от Калининграда недалеко. Для американцев тоже уступка небольшая - лететь придется только на час-полтора дольше", - написал А.Чеснаков

Госсекретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине 7 июля.

Наблюдатели отмечали, что об этом назначении было объявлено на фоне слабого прогресса в решении конфликта на востоке Украины, а также в день, когда должна пройти первая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Должность спецпредставителя по Украине в Госдепартаменте США создана впервые. Ранее вопросы Украины в американском внешнеполитическом ведомстве курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]