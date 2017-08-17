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ТЭК 17.08.2017 16:24

Работы по реализации Стадии-2 разработки Шах-Дениз выполнены на 95%

Работы по реализации Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз выполнены на 95%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании BP-Azerbaijan (технический оператор проекта - ИФ-Аз).

"В рамках реализации Стадии-2 работы по инженерному проектированию, строительству и снабжению выполнены на 95%, что соответствует графику начала добычи первого газа в 2018 году", - отметил представитель компании.

В Азербайджане в рамках Стадии-2 работы ведутся на всех строительно-монтажных и производственных участках на море, так и на суше, включая Сангачальский терминал, площадку ATA (AMEK/Tekfen/Azfen), Бакинский завод глубоководных оснований, и вдоль маршрута Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТМ).

"Строительство верхних модулей для производственной платформы уже завершено, работы по их тестированию выполнены на 90%. Отправка модулей в море и установка планируется в III-ем квартале 2017 года. Кроме того, в рамках программы опережающего бурения пробурено 13 опережающих скважин, из которых закончены 4 скважины", - отметили в компании.

По данным компании, на Бакинском судостроительном заводе завершено строительство судна "Ханкенди", предназначенного для подводных строительных работ в рамках Стадии-2.

Наряду с этим, продолжаются работы и в рамках проекта расширения ЮКТМ в Азербайджане и Грузии.

"В целом работы по реализации данного проекта, включая строительство и эксплуатационные испытания, выполнены на 96%. В Азербайджане в рамках проекта сварены 370 км труб для прокладки нового газопровода, 263 км труб уложено в траншеи и засыпано землей. В Грузии 62 км труб сварено, изолировано, уложено в траншеи и засыпано землей. Также в обеих странах ведутся гидро-испытания трубопровода", - отметили в компании.

Кроме того, в Грузии продолжаются строительно-монтажные работы на двух компрессорных станциях (КС). При этом работы по сооружению первой компрессорной станции выполнены на 99%, второй КС - на 82%. Обе станции будут введены в эксплуатацию в 2018 году. На контрольно-измерительной станции строительные работы выполнены на 98% и ее сдача в эксплуатацию планируется в 2017 году.

Как сообщалось, контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" также являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15.5%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Стоимость "Стадии-2" оценивается в $23,8 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Европу начнутся в 2020 году.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

Трубопровод ЮКТМ протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии) был введен в эксплуатацию в конце 2006 года и предназначен для поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1. Оператором трубопровода является компания BP-Azerbaijan.

Проект расширения ЮКТМ предусматривает расширение пропускной способности трубопровода (в настоящее время 8 млрд кубометров - ИФ-Аз) для обеспечения экспортных поставок в Турцию и Европу на уровне 16 млрд кубометров газа в год со Стадии-2 разработки месторождения "Шах-Дениз". После расширения, пропускная способность трубопровода достигнет 25 млрд кубометров в год.

Подрядчиком по строительным работам в рамках данного проекта выступает консорциум Saipem/Azfen. Стоимость контракта составляет $735 млн.

Объем работ по данному контракту включает строительство в Азербайджане до границы с Грузией газопровода длиной 428 км и соответствующих наземных установок. Также работы включают строительство 59 км газопровода на территории Грузии и соответствующих наземных установок.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРОЕКТ, РАБОТЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ


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