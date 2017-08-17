Работы по реализации Стадии-2 разработки Шах-Дениз выполнены на 95%

Работы по реализации Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз выполнены на 95%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании BP-Azerbaijan (технический оператор проекта - ИФ-Аз).
"В рамках реализации Стадии-2 работы по инженерному проектированию, строительству и снабжению выполнены на 95%, что соответствует графику начала добычи первого газа в 2018 году", - отметил представитель компании.
В Азербайджане в рамках Стадии-2 работы ведутся на всех строительно-монтажных и производственных участках на море, так и на суше, включая Сангачальский терминал, площадку ATA (AMEK/Tekfen/Azfen), Бакинский завод глубоководных оснований, и вдоль маршрута Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТМ).
"Строительство верхних модулей для производственной платформы уже завершено, работы по их тестированию выполнены на 90%. Отправка модулей в море и установка планируется в III-ем квартале 2017 года. Кроме того, в рамках программы опережающего бурения пробурено 13 опережающих скважин, из которых закончены 4 скважины", - отметили в компании.
По данным компании, на Бакинском судостроительном заводе завершено строительство судна "Ханкенди", предназначенного для подводных строительных работ в рамках Стадии-2.
Наряду с этим, продолжаются работы и в рамках проекта расширения ЮКТМ в Азербайджане и Грузии.
"В целом работы по реализации данного проекта, включая строительство и эксплуатационные испытания, выполнены на 96%. В Азербайджане в рамках проекта сварены 370 км труб для прокладки нового газопровода, 263 км труб уложено в траншеи и засыпано землей. В Грузии 62 км труб сварено, изолировано, уложено в траншеи и засыпано землей. Также в обеих странах ведутся гидро-испытания трубопровода", - отметили в компании.
Кроме того, в Грузии продолжаются строительно-монтажные работы на двух компрессорных станциях (КС). При этом работы по сооружению первой компрессорной станции выполнены на 99%, второй КС - на 82%. Обе станции будут введены в эксплуатацию в 2018 году. На контрольно-измерительной станции строительные работы выполнены на 98% и ее сдача в эксплуатацию планируется в 2017 году.
Как сообщалось, контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" также являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15.5%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).
Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.
Стоимость "Стадии-2" оценивается в $23,8 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Европу начнутся в 2020 году.
Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.
Трубопровод ЮКТМ протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии) был введен в эксплуатацию в конце 2006 года и предназначен для поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1. Оператором трубопровода является компания BP-Azerbaijan.
Проект расширения ЮКТМ предусматривает расширение пропускной способности трубопровода (в настоящее время 8 млрд кубометров - ИФ-Аз) для обеспечения экспортных поставок в Турцию и Европу на уровне 16 млрд кубометров газа в год со Стадии-2 разработки месторождения "Шах-Дениз". После расширения, пропускная способность трубопровода достигнет 25 млрд кубометров в год.
Подрядчиком по строительным работам в рамках данного проекта выступает консорциум Saipem/Azfen. Стоимость контракта составляет $735 млн.
Объем работ по данному контракту включает строительство в Азербайджане до границы с Грузией газопровода длиной 428 км и соответствующих наземных установок. Также работы включают строительство 59 км газопровода на территории Грузии и соответствующих наземных установок.
Н.Аббасова
Азербайджан и Боливия подпишут соглашение о применении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов
Глава МИД Азербайджана отмечает наличие возможностей по развитию двустороннего сотрудничества с Польшей
Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале
День рождения Муслима Магомаева отметили в Баку
Мельбурн в очередной раз признан самым комфортным городом для жизни
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Суд рассмотрит дело ударившего корреспондента НТВ мужчины в особом порядке 25 августа
Населенный пункт в центральной Португалии, где проживают порядка 2 тыс. жителей, оказался в кольце лесных пожаров
Австралийский велогонщик Шейн Перкинс получил российское гражданство
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»