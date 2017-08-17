Австралийский велогонщик Шейн Перкинс получил российское гражданство

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство австралийского велогонщика Шейна Перкинса.

Указ "О принятии в гражданство РФ Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 года в Австралии", опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.