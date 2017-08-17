Населенный пункт в центральной Португалии, где проживают порядка 2 тыс. жителей, оказался в кольце лесных пожаров

Сильные лесные пожары в Португалии блокировали примерно 2 тыс. обитателей населенного пункта Масан в центральной части страны, сообщают в четверг западные СМИ.
По словам местных властей, очаг возгорания возник во вторник вечером, а в четверг утром усилился настолько, что окружил населенный пункт кольцом огня. При этом пожар продолжает распространяться.
Тем временем, экстренные службы эвакуировали из близлежащих деревень 130 человек.
Спасатели опасаются, что ситуация может ухудшиться в связи с прогнозируемой жаркой погодой.
Западные СМИ напоминают, что в результате серии природных пожаров в Португалии только за август пострадали 86 человек, в июне в результате возгораний погибли 60 человек.
Полиция арестовала 61 подозреваемого в умышленных поджогах.
Всего за 2017 год португальские пожарные были вынуждены бороться с 10 тыс. отдельными очагами возгораний - на 2,5 тыс. больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, добавляют СМИ.
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