Суд рассмотрит дело ударившего корреспондента НТВ мужчины в особом порядке 25 августа

Мировой суд на следующей неделе в пятницу рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении Александра Орлова, ударившего журналиста телеканала НТВ во время празднования Дня ВДВ в Парке Горького.
"Дело в отношении Орлова будет рассмотрено 25 августа в мировом судебном участке № 396 района Якиманка", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
Она добавила, что рассмотрение дела начнётся в 11:30.
Особый порядок судебного разбирательства предполагает признание подсудимым своей вины в инкриминируемом преступлении в полном объеме и вынесение приговора без исследования доказательств по делу.
Как сообщалось, А.Орлову предъявлено обвинение по статье "Побои" (ст. 116 УК РФ). Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
2 августа телеканал НТВ сообщил о нападении на своего корреспондента в Парке культуры имени Горького в Москве, где ветераны ВДВ отмечали свой профессиональный праздник.
Согласно сообщению, по словам очевидцев, нападавший был пьян и после инцидента убежал, но вскоре был задержан.
Позднее в тот же день пресс-секретарь телеканала Мария Безбородова сообщила "Интерфаксу", что состояние здоровья корреспондента НТВ Никиты Развозжаева, который подвергся нападению хулигана во время прямого включения из Парка Горького, не вызывает опасений. Тем не менее, по ее словам, было принято решение обратиться за медицинской помощью, чтобы зафиксировать инцидент.
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