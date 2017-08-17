Министры иностранных дел России и Южной Кореи 25 августа в Москве обсудят ситуацию на Корейском полуострове - МИД РФ

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва посетит Москву с визитом, проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 25 августа, будет обсуждаться ситуация на Корейском полуострове, заявляют на Смоленской площади.

"С 24 по 25 августа состоится рабочий визит министра иностранных дел республики Корея в Российскую Федерацию. На 25 августа запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что министры также обсудят "международные и региональные проблемы, включая ситуацию на Корейском полуострове".