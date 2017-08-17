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Дальнее зарубежье 17.08.2017 18:31

В американском штате Джорджия из мемориального парка пропал флаг Конфедерации

В американском городе Кеннесо (штат Джорджия) исчез флаг Конфедеративных Штатов Америки, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, флаг был украден из мемориального парка, где установлены монументы и таблички в память о нескольких конфликтах, в том числе о терактах 11 сентября 2001 года.

Ранее один из жителей города начал сбор подписей под петицией об официальном снятии флага. К утру вторника было собрано 3 тыс. подписей.

В свою очередь прокурор города Рэнделл Бэнтли заявил, что закон запрещает администрации города убирать флаг.

В последние дни ряд южных штатов США охватила волна борьбы с наследием конфедератов - сторонников Конфедеративных Штатов Америки периода гражданской войны в Северной Америке (1861-1865 гг.). Многие из них исповедуют консервативные или крайне консервативные взгляды.

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Тэги: США, ДЖОРДЖИЯ, ФЛАГ, КРАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]