В американском штате Джорджия из мемориального парка пропал флаг Конфедерации

В американском городе Кеннесо (штат Джорджия) исчез флаг Конфедеративных Штатов Америки, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, флаг был украден из мемориального парка, где установлены монументы и таблички в память о нескольких конфликтах, в том числе о терактах 11 сентября 2001 года.

Ранее один из жителей города начал сбор подписей под петицией об официальном снятии флага. К утру вторника было собрано 3 тыс. подписей.

В свою очередь прокурор города Рэнделл Бэнтли заявил, что закон запрещает администрации города убирать флаг.

В последние дни ряд южных штатов США охватила волна борьбы с наследием конфедератов - сторонников Конфедеративных Штатов Америки периода гражданской войны в Северной Америке (1861-1865 гг.). Многие из них исповедуют консервативные или крайне консервативные взгляды.