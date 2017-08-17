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Внешняя политика 17.08.2017 17:18

Глава МИД Азербайджана отмечает наличие возможностей по развитию двустороннего сотрудничества с Польшей

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отмечает наличие широких возможностей для двустороннего сотрудничества с Польшей в различных сферах.

«На встрече с заместителем министра иностранных дел Польши Яном Дзедзичаком Э.Мамедъяров назвал Варшаву важным союзником Баку и отметил наличие широких возможностей для развития двустороннего сотрудничества в экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической и других областях», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Говоря о развитии связей между Баку и Европейским Союзом, министр высоко оценил оказываемую Варшавой поддержку соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС.

Касаясь процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, Э.Мамедъяров подчеркнул важность разрешения проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Я.Дзедзичак выразил благодарность азербайджанской стороне за поддержку кандидатуры Польши на выборах в непостоянное членство Совета безопасности ООН.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшего развития двусторонних отношений в различных сферах.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]