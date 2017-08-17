Глава МИД Азербайджана отмечает наличие возможностей по развитию двустороннего сотрудничества с Польшей

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отмечает наличие широких возможностей для двустороннего сотрудничества с Польшей в различных сферах.
«На встрече с заместителем министра иностранных дел Польши Яном Дзедзичаком Э.Мамедъяров назвал Варшаву важным союзником Баку и отметил наличие широких возможностей для развития двустороннего сотрудничества в экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической и других областях», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Говоря о развитии связей между Баку и Европейским Союзом, министр высоко оценил оказываемую Варшавой поддержку соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС.
Касаясь процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, Э.Мамедъяров подчеркнул важность разрешения проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Я.Дзедзичак выразил благодарность азербайджанской стороне за поддержку кандидатуры Польши на выборах в непостоянное членство Совета безопасности ООН.
На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшего развития двусторонних отношений в различных сферах.
Р.Бабаев
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