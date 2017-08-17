Начальник генштаба Ирана заявляет о неприятии Тегераном и Анкарой готовящегося референдума о независимости иракского Курдистана

Начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери заявил в четверг, что Тегеран и Анкара придерживаются одинаково отрицательной позиции в отношении будущего референдума о независимости иракского Курдистана.

"Мы полагаем, что референдум, запланированный на 25 сентября, станет началом новой волны напряженности и конфликтов в Ираке", - приводят иранские СМИ слова М.Бакери, который накануне провел в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

М.Бакери подчеркнул, что негативные последствия референдума затронут Иран, Турцию и Ирак.

Он заявил, что стороны договорились вести сотрудничество в военной сфере и в области обеспечения безопасности, особенно по вопросу охраны границ. По словам начальника генштаба, Тегеран и Анкара согласились проводить совместные учения, отправлять наблюдателей на свои военные учения и позволять кораблям обеих стран посещать порты друг друга.

Кроме этого, М.Бакери отметил, что стороны едины в желании продвигать мирный процесс в Сирии.

Он также упомянул, что это первый визит начальника генштаба Ирана в Турцию с момента победы Исламской революции в 1979 году в Иране.

В свою очередь турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что М.Бакери упомянул о планах Р.Эрдогана вскоре посетить Иран.