Суд утвердил план реструктуризации внешних обязательств МБА

Насиминский районный суд города Баку в четверг утвердил план реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА), говорится в сообщении банка.

«На заседании в четверг Насиминский районный суд города Баку принял план реструктуризации обязательств перед внешними кредиторами», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, большинство кредиторов согласились с планом на встрече в Баку 18 июля, Палата по надзору за финансовыми рынками одобрила план 25 июля.

«До 22 августа 2017 года кредиторы должны предоставить в банк документы об отсутствии требований по его внешним обязательствам. Кредиторы, предоставившие соответствующие документы, смогут с 1 сентября 2017 года начать пользоваться предложенными им финансовыми инструментами», - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, банку удалось получить согласие кредиторов, обладающих как минимум двумя третями от общего объема обязательств в $3,34 млрд, и этого достаточно для того, чтобы план был принят.

МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов