Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0035 RUR   0.0286 GBR   2.1952 TRY   0.4837

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 23° 33° 19 Авг 22° 33° 20 Авг 22° 33°

Финансы 17.08.2017 17:47

Суд утвердил план реструктуризации внешних обязательств МБА

Насиминский районный суд города Баку в четверг утвердил план реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА), говорится в сообщении банка.

«На заседании в четверг Насиминский районный суд города Баку принял план реструктуризации обязательств перед внешними кредиторами», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, большинство кредиторов согласились с планом на встрече в Баку 18 июля, Палата по надзору за финансовыми рынками одобрила план 25 июля.

«До 22 августа 2017 года кредиторы должны предоставить в банк документы об отсутствии требований по его внешним обязательствам. Кредиторы, предоставившие соответствующие документы, смогут с 1 сентября 2017 года начать пользоваться предложенными им финансовыми инструментами», - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, банку удалось получить согласие кредиторов, обладающих как минимум двумя третями от общего объема обязательств в $3,34 млрд, и этого достаточно для того, чтобы план был принят.

МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МБА, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, СУД


Похожие новости


МБА отбирает аудитора для проведения аудита банка и его дочерних структур за 9 месяцев и за 2017г Moody`s повысило долгосрочные депозитные рейтинги МБА до Caa1 Moody`s ожидает утверждения кредиторами плана реструктуризации внешних обязательств МБА Реструктуризация обязательств МБА может замедлить восстановление экономики Азербайджана - Moodys МБА по завершении реструктуризации внешних обязательств начнет подготовку к приватизации - предправления Понижение рейтингов МБА носит временный характер – председатель правления

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]