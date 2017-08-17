Уставный капитал АЖД повышен на 11%

Уставный капитал ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличен на 11% до 806млн 61,96 тыс. манатов с 726 млн 146,366 тыс. манатов, говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

«Изменения предусматривают увеличение уставного капитала АЖД с 726 млн 146,366 тыс. манатов до 806млн 61,96 тыс. манатов», - отметили в правительстве.

Согласно решению Кабмина, количество простых акций ЗАО номиналом в два маната каждая увеличено с 363 млн 73,183 тыс. манатов до 403 млн 30,98 тыс. единиц.

А.Ахундов