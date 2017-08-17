Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0035 RUR   0.0286 GBR   2.1952 TRY   0.4837

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 23° 33° 19 Авг 22° 33° 20 Авг 22° 33°

Транспорт и связь 17.08.2017 17:54

Уставный капитал АЖД повышен на 11%

Уставный капитал ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличен на 11% до 806млн 61,96 тыс. манатов с 726 млн 146,366 тыс. манатов, говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

«Изменения предусматривают увеличение уставного капитала АЖД с 726 млн 146,366 тыс. манатов до 806млн 61,96 тыс. манатов», - отметили в правительстве.

Согласно решению Кабмина, количество простых акций ЗАО номиналом в два маната каждая увеличено с 363 млн 73,183 тыс. манатов до 403 млн 30,98 тыс. единиц.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЖД, КАПИТАЛ, РОСТ


Похожие новости


АЖД отбирает консультанта для строительства двух локомотивных депо в Азербайджане АЖД отбирает консультанта для оценки программы эксплуатации железнодорожной инфраструктуры Швейцарская «Stadler Group» поставила в Азербайджан третий электропоезд по заказу АЖД АЖД получил первый грузовой тепловоз в рамках контракта с АО «Казахстан темир жолы»

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]