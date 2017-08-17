Польша не нуждается в электроэнергии с БелАЭС - посол

Польша пока не заинтересована в закупке электроэнергии, которая будет вырабатываться на строящейся под Островцом (Гродненская область) Белорусской АЭС (БелАЭС), заявил польский посол в Минске Конрад Павлик.

"Что касается покупки электроэнергии из Островца Республикой Польша, то на данный момент мы в таком импорте не заинтересованы, не имеем в нём нужды, - сказал К.Павлик в интервью "Еврорадио".

"В плане электроэнергии Польша самообеспечена. Наша страна импортирует минимальное количество электроэнергии, если вообще импортирует. Белорусская сторона об этом знает и, как мне кажется, понимает", - сказал польский дипломат.

Вместе с тем К.Павлик заявил, что Польша не заинтересована в политизации вопроса строительства БелАЭС, Варшаву в первую очередь интересуют вопросы безопасности.

"Польша заинтересована в том, чтобы все, если есть такие, недоразумения, связанные со строительством Белорусской атомной электростанции в Островце, были спокойно выяснены и проработаны. Для нас самый главный вопрос - вопрос безопасности. Но мы ни в какой степени, и я это подчёркиваю, не заинтересованы в политизации этого вопроса", - отметил посол.

В начале августа посол Польши в Минске был вызван в МИД Белоруссии для разговора после высказываний главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского о "небезопасных технологиях", лежащих в основе проекта Белорусской АЭС.

В частности, В.Ващиковский в интервью одному из информагентств сказал, что Польша не намерена закупать в будущем энергию со строящейся в Белоруссии АЭС, так как в основе проекта якобы лежат "небезопасные технологии".

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").