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СНГ 17.08.2017 19:26

Путин помиловал экс-директора шахты "Ульяновская", осужденного после аварии 2007 года

Президент РФ Владимир Путин помиловал экс-директора шахты "Ульяновская" Андрея Функа, осужденного после взрыва на шахте в 2007 году, который унес жизни 110 горняков.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации, он вступает в силу через 10 дней после его официальной публикации.

Как сообщалось, директор шахты "Ульяновская" Андрей Функ, начальник смены Юрий Пименов, механик участка вентиляции и техники безопасности Геннадий Краськов, бригадир и электрослесари этого участка Олег Козявин, Денис Бут и Олег Собакин обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и в апреле 2015 года были приговорены к заключению сроком от трех до шести лет.

Осужденные обвинялись в том, что по указаниям директора шахты и других руководителей с целью добычи большего количества угля вносили неисправности в проводные сети системы защиты, устанавливая различные приспособления, которые не позволяли автоматически остановить работу техники под землей, вносили изменения в программное компьютерное обеспечение аппаратуры для сокрытия загазованности, не вносили в журналы записи об опасной концентрации метана и не сообщали об имевшихся нарушениях в органы горнотехнического надзора.

Материальный ущерб от взрыва на шахте превысил 616 млн рублей. Основной причиной ЧП стал взрыв метана, приведший к обрушению пород основной кровли шахты.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]