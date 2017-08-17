Трамп назвал глупостью снос памятников конфедератам в США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал снос памятников конфедератам в американских городах.
"Грустно видеть, как историю и культуру нашей страны разрывают сносы наших прекрасных статуй и памятников. Мы не можем изменить историю, но мы можем извлечь из нее уроки. Роберт Ли, Стоунуолл Джексон - кто следующий? Вашингтон? Джефферсон? Как глупо!" - написал Д.Трамп в четверг на своей странице в "Твиттере".
Он добавил, что найти достойную замену сносимым памятника невозможно.
"К тому же, красоты, которую убирают из наших мегаполисов, городов и парков, будет очень не хватать, и ее будет невозможно адекватно восполнить", - отметил американский президент.
Ранее в четверг в американском городе Кеннесо штата Джорджия исчез флаг Конфедеративных Штатов Америки. До этого один из жителей города начал сбор подписей под петицией об официальном снятии флага. К утру вторника было собрано 3 тыс. подписей.
На этой неделе в США снесли несколько памятников конфедератам - 15 августа бронзовый памятник солдату армии Конфедерации времен Гражданской войны в США снесли в Дареме в штате Северная Каролина, еще два памятника демонтировали в Балтиморе в штате Мэриленд.
Одна из демонтированных статуй изображала американского государственного деятеля - председателя Верховного суда США в период с 1836 по 1864 год Роджера Брука Тони. Он стал автором судебного решения 1856 года о незаконности предоставления гражданства афроамериканцам.
Другой памятник был посвящен генералам конфедератов - Роберту Эдварду Ли и Томасу Джонатану Джексону.
В последние дни ряд южных штатов США охватила волна борьбы с наследием конфедератов - сторонников Конфедеративных Штатов Америки периода гражданской войны в Северной Америке (1861-1865 гг.).
Роберт Ли является одним из наиболее известных фигур в американской военной истории. Р.Ли был генералом армии Конфедеративных штатов Америки в ходе Гражданской войны США и до недавних пор считался в США символом чести и храбрости. С 1970-х годов американские историки частично пересмотрели позицию относительно его личности, считая ее идеализированной.
Р.Ли изначально выступал против учреждения Конфедеративных штатов Америки и без оптимизма оценивал их шансы на победу в гражданской войне, но счел своим долгом командовать их войсками, чтобы защищать свой народ и свой родной штат Вирджинию. Генералу удалось выиграть ряд крупных сражений против превосходящих сил северян, благодаря чему он считается одним из самых известных военачальников в истории США. После капитуляции конфедератов он призывал своих солдат прекратить сопротивление и вернуться к мирной жизни.
Томас Джексон также считается одним из наиболее талантливых генералов Юга и в истории США в целом. Участвуя в американской Гражданской войне, он случайно ранен самими конфедератами и вскоре скончался. Р.Ли заявлял, что смерть генерала Т.Джексона стала одной из причин поражения Конфедерации в войне. За стойкость в бою Т.Джексон получил от солдат прозвище "Стоунуолл" - каменная стена.
Джордж Вашингтон стал первым всенародно избранным президентом США и занимал эту должность 1789 года по 1797 год. Третьим главой США был избран Томас Джефферсон, который также выступал в качестве одного из авторов Декларации независимости.
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