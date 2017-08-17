Россия видит возможность для улучшения отношений с США и активно призывает к этому Вашингтон - Захарова

В Москве видят возможность для улучшения отношений с Вашингтоном, заявили в четверг в МИД России.

"Мы видим, активнейшим образом говорим, призываем и предлагаем", - заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы никогда не закрывали дверь - даже тогда, когда нам хамили открыто в лицо", - подчеркнула она.