Россия видит возможность для улучшения отношений с США и активно призывает к этому Вашингтон - Захарова

В Москве видят возможность для улучшения отношений с Вашингтоном, заявили в четверг в МИД России.
"Мы видим, активнейшим образом говорим, призываем и предлагаем", - заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы никогда не закрывали дверь - даже тогда, когда нам хамили открыто в лицо", - подчеркнула она.
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