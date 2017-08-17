Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале

Очередной V Международный Габалинский фестиваль варенья пройдет 26 августа в Габале, сообщает пресс-служба Бюро пропаганды национального туризма.

«Участие в фестивале примут команды из 25 стран мира», - сказано в сообщении.

Также в мероприятии будут участвовать представители предприятий по производству варенья промышленным путем из около 35 регионов Азербайджана, руководители Всемирной организации сообществ шеф-поваров (WACS), Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS).

Р.Бабаев