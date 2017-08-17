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Социум 17.08.2017 18:09

Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале

Очередной V Международный Габалинский фестиваль варенья пройдет 26 августа в Габале, сообщает пресс-служба Бюро пропаганды национального туризма.

«Участие в фестивале примут команды из 25 стран мира», - сказано в сообщении.

Также в мероприятии будут участвовать представители предприятий по производству варенья промышленным путем из около 35 регионов Азербайджана, руководители Всемирной организации сообществ шеф-поваров (WACS), Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS).

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФЕСТИВАЛЬ, ВАРЕНЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]