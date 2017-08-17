Apple выделила $1 млрд на производство оригинального видеоконтента

Apple Inc. выделила бюджет в размере около $1 млрд на производство оригинального видеоконтента в следующем году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Эта сумма соответствует расходам Amazon на создание собственного контента в 2013 году, когда компания вышла на этот рынок; телеканал HBO, снимающий популярный сериал "Игра престолов", тратит порядка $2 млрд в год, Netflix ("Карточный домик", "Очень странные дела") - около $6 млрд.
Эксперты подчеркивают, что Apple будет непросто конкурировать с существующими игроками рынка, однако огромные финансовые возможности компании могут стать залогом ее успеха. Отмечается, что контент практически всех конкурентов доступен пользователям в том числе через приложения для устройств Apple, и компания получает определенный процент (около 15%) от подписчиков этих сервисов.
За съемку оригинальных шоу и сериалов Apple будут отвечать Джейми Эрлихт и Зак ван Эмберг, которые перешли в компанию из Sony Corp.
Первыми шоу Apple стали "Planet of the Apps", реалити-шоу о разработчиках мобильных приложений с актрисами Джессикой Альбой и Гвинет Пэлтроу в роли ведущих, вышедшее в июне, и "Carpool Karaoke" - программа, где звездные гости исполняют песни в машине ведущего, комика Джеймса Кордена. Ранее "Carpool Karaoke" была рубрикой в шоу Дж.Корбена на телеканале СBS; Apple выкупила права на программу в прошлом году.
В планах компании - производство до 10 различных шоу, говорят источники.
Отмечается, что стоимость съемки одной серии комедийного сериала начинается от $2 млн, эпизода драматического сериала - от $5 млн. Высокобюджетные сериалы вроде "Игры престолов", с масштабными сценами и спецэффектами, стоят порядка $10 млн за серию.
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