Испанская полиция подтверждает данные об одном погибшем и 32 пострадавших в теракте в Барселоне

Каталонская полиция в четверг вечером официально подтвердила данные об одном погибшем и 32 раненых в результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны.

"В настоящее время подтверждаем данные об одном погибшем и 32 пострадавших, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии", - отмечается на одной из страниц полиции в "Твиттере".

Ранее испанские СМИ сообщили, что жертвами теракта могли стать 13 человек