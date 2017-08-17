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Дальнее зарубежье 17.08.2017 21:58

Глава Еврокомиссии выразил соболезнования близким погибших в теракте в Барселоне

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в четверг о своей глубокой скорби в связи с терактом, по его выражению, "поразившим сердце Барселоны".

"Я выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также премьер-министру (Мариано - ИФ) Рахою и народу Испании. Мои мысли обращены к людям в Барселоне", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии, распространенном в Брюсселе.

По его словам, Европейская комиссия - в полном распоряжении властей Испании для оказания любой помощи.

"Эта подлая атака была преднамеренно нацелена на тех, кто наслаждался жизнью и уделял время своим семьям и друзьям. Нас никогда не запугать подобным варварством", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и заместитель председателя Еврокомиссии Федерика Могерини написала в четверг в своем "Твиттере": "Внимательно следим за новостями из Барселоны. Наши мысли со всем испанским народом".

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Тэги: ЕС, ИСПАНИЯ, ТЕРАКТ, ЮНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]