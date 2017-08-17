Глава Еврокомиссии выразил соболезнования близким погибших в теракте в Барселоне

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в четверг о своей глубокой скорби в связи с терактом, по его выражению, "поразившим сердце Барселоны".

"Я выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также премьер-министру (Мариано - ИФ) Рахою и народу Испании. Мои мысли обращены к людям в Барселоне", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии, распространенном в Брюсселе.

По его словам, Европейская комиссия - в полном распоряжении властей Испании для оказания любой помощи.

"Эта подлая атака была преднамеренно нацелена на тех, кто наслаждался жизнью и уделял время своим семьям и друзьям. Нас никогда не запугать подобным варварством", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и заместитель председателя Еврокомиссии Федерика Могерини написала в четверг в своем "Твиттере": "Внимательно следим за новостями из Барселоны. Наши мысли со всем испанским народом".