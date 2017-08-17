Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0035 RUR   0.0286 GBR   2.1952 TRY   0.4837

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 23° 33° 19 Авг 22° 33° 20 Авг 22° 33°

Это интересно 17.08.2017 22:10

В лотерее Powerball в США разыгрывают джекпот в $510 млн

Тысячи американцев примут участие в субботу в розыгрыше джекпота в размере $510 млн в лотерее Powerball, где вероятность сорвать куш оценивается примерно 1 к 292,2 млн, сообщает в четверг газета "Тайм".

Таким образом, в случае, если счастливый выигрышный билет купит один человек, он может получить наличными сумму до $324,2 млн.

Разыгранный накануне куш составлял $432,5 млн. Выигрышными номерами оказались 9-15-43-60-54 и 4.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, а также Вашингтоне (округ Колумбия), на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Стоимость билета варьируется от $2 до $3.

Победитель может получать джекпот частями на протяжении 30 лет или забрать выигрыш сразу, но в последнем случае сумма уменьшится.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЛОТЕРЕЯ, ДЖЕКПОТ


Похожие новости


Калифорниец выиграл более $630 млн в лотерею Сумма джекпота популярной в США лотереи достигла $550 млн В США 84-летняя бабушка выиграла в лотерею 590 млн долларов Джек-пот лотереи "Мега Миллионы" в США достиг $500 млн

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]