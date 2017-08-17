Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне - СМИ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, сообщает местное государственное телевидение.

Подробностей о задержании пока не приводится.

Ранее сообщалось, что фургон врезался в пешеходов в центре Барселоны. Газета "Паис" и другие испанские СМИ сообщают о 13 погибших. При этом в каталонской полиции подчеркивают, что последние официальные данные - один погибший и 32 пострадавших.