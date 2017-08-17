Трамп и Мэй осудили теракт в Барселоне

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудили теракт в Барселоне, жертвами которого, по разным данным, стали от трех до 13 человек, сообщает в четверг "Скай ньюс".

"США осуждают террористический акт в Барселоне в Испании и сделают все необходимое для помощи. Будьте жесткими и сильными, мы вас любим!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

Премьер Британии Т.Мэй также выразила соболезнования жертвам "чудовищной атаки" в Барселоне.