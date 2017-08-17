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Дальнее зарубежье 17.08.2017 22:21

Трамп и Мэй осудили теракт в Барселоне

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудили теракт в Барселоне, жертвами которого, по разным данным, стали от трех до 13 человек, сообщает в четверг "Скай ньюс".

"США осуждают террористический акт в Барселоне в Испании и сделают все необходимое для помощи. Будьте жесткими и сильными, мы вас любим!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

Премьер Британии Т.Мэй также выразила соболезнования жертвам "чудовищной атаки" в Барселоне.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ЛИДЕРЫ, ИСПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]