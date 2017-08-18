Полиция Каталонии: в ходе спецоперации один из террористов был ранен и задержан, четверо террористов убиты

Полицейские в ходе спецоперации в городе Камбрильс ранили и задержали пятого террориста, четверо его сообщников ликвидированы, сообщает в своем официальном Твиттере полиция Каталонии.
"Помимо четверых ликвидированных террористов в Камбрильсе, пятого подозреваемого удалось ранить и задержать", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден.
18 августа полиция Каталонии провела спецоперацию в городе Камбрильс в ходе которой обнаружила и ликвидировала четверых подозреваемых в организации нового теракта и ранить одного. По данным местных СМИ, на них были пояса смертников.
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