Полиция Каталонии: в ходе спецоперации один из террористов был ранен и задержан, четверо террористов убиты

Полицейские в ходе спецоперации в городе Камбрильс ранили и задержали пятого террориста, четверо его сообщников ликвидированы, сообщает в своем официальном Твиттере полиция Каталонии.

"Помимо четверых ликвидированных террористов в Камбрильсе, пятого подозреваемого удалось ранить и задержать", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден.

18 августа полиция Каталонии провела спецоперацию в городе Камбрильс в ходе которой обнаружила и ликвидировала четверых подозреваемых в организации нового теракта и ранить одного. По данным местных СМИ, на них были пояса смертников.