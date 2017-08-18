Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0035 RUR   0.0286 GBR   2.1952 TRY   0.4837

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 22° 34° 20 Авг 22° 33° 21 Авг 23° 33°

Дальнее зарубежье 18.08.2017 09:07

Полиция Каталонии: в ходе спецоперации один из террористов был ранен и задержан, четверо террористов убиты

Полицейские в ходе спецоперации в городе Камбрильс ранили и задержали пятого террориста, четверо его сообщников ликвидированы, сообщает в своем официальном Твиттере полиция Каталонии.

"Помимо четверых ликвидированных террористов в Камбрильсе, пятого подозреваемого удалось ранить и задержать", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден.

18 августа полиция Каталонии провела спецоперацию в городе Камбрильс в ходе которой обнаружила и ликвидировала четверых подозреваемых в организации нового теракта и ранить одного. По данным местных СМИ, на них были пояса смертников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ТЕРРОРИСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Из-за пожаров в Испании эвакуированы 800 человек Испанская прокуратура начала расследование в отношении главы Каталонии Испанский премьер приветствует решение об отмене референдума в Каталонии Парламент Испании не дал провести референдум в Каталонии Глава правительства Испании считает незаконным возможный референдум о независимости в Каталонии Парламент Испании проголосовал против проведения в Каталонии референдума о независимости

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]