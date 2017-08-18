Полиция Испании: в Камбрильсе был предотвращен второй теракт, который должен был последовать за терактом в Барселоне

Полицейские в ходе спецоперации в каталонском Камбрильсе предотвратили второй теракт, который должен был повторить атаку в Барселоне, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-Би-Си со ссылкой на испанскую полицию.

"В ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены несколько подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне. Очевидцы сообщают о выстрелах в районе порта Камбрильса. Полиция призывает жителей города не выходить на улицу", - говорится в сообщении.

Нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке воспроизвести совершенное за несколько часов до этого нападение в Барселоне.

Власти Испании назвали случившееся терактом. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Барселоне.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне, а также выразил соболезнования жертвам атаки и их близким.

"Правительство объявляет официальный траур с 00:00 18 августа", - заявил он на пресс-конференции.

Все флаги на госучреждениях будут приспущены.