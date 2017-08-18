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Дальнее зарубежье 18.08.2017 09:43

Полиция Испании: в Камбрильсе был предотвращен второй теракт, который должен был последовать за терактом в Барселоне

Полицейские в ходе спецоперации в каталонском Камбрильсе предотвратили второй теракт, который должен был повторить атаку в Барселоне, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-Би-Си со ссылкой на испанскую полицию.

"В ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены несколько подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне. Очевидцы сообщают о выстрелах в районе порта Камбрильса. Полиция призывает жителей города не выходить на улицу", - говорится в сообщении.

Нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке воспроизвести совершенное за несколько часов до этого нападение в Барселоне.

Власти Испании назвали случившееся терактом. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Барселоне.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне, а также выразил соболезнования жертвам атаки и их близким.

"Правительство объявляет официальный траур с 00:00 18 августа", - заявил он на пресс-конференции.

Все флаги на госучреждениях будут приспущены.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ГОРОД, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]