Полиция Испании: в Камбрильсе был предотвращен второй теракт, который должен был последовать за терактом в Барселоне

Полицейские в ходе спецоперации в каталонском Камбрильсе предотвратили второй теракт, который должен был повторить атаку в Барселоне, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-Би-Си со ссылкой на испанскую полицию.
"В ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены несколько подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне. Очевидцы сообщают о выстрелах в районе порта Камбрильса. Полиция призывает жителей города не выходить на улицу", - говорится в сообщении.
Нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке воспроизвести совершенное за несколько часов до этого нападение в Барселоне.
Власти Испании назвали случившееся терактом. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Барселоне.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне, а также выразил соболезнования жертвам атаки и их близким.
"Правительство объявляет официальный траур с 00:00 18 августа", - заявил он на пресс-конференции.
Все флаги на госучреждениях будут приспущены.
Президент Алиев соболезновал королю Испании в связи с терактом в Барселоне
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Азербайджан и Боливия подпишут соглашение о применении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов
Цены на нефть стабильны после подъема накануне, Brent торгуется около $51 за баррель
Цены на нефть снижаются, Brent опускалась ниже $50 за баррель впервые с конца июля
В лотерее Powerball в США разыгрывают джекпот в $510 млн
Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»