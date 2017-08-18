Теракт в Барселоне и попытка теракта в Камбрильсе, а также взрывы в Альканаре взаимосвязаны - полиция

Испанская полиция считает, что теракт в Барселоне в четверг, а также попытка теракта в Камбрильсе и взрывы в Альканаре связаны между собой, информируют СМИ.

Власти считают, что всего в терактах были задействованы до восьми человек.

Как сообщалось, 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ

В пятницу шесть человек получили травмы при попытке наезда на пешеходов в испанском городе Камбрильсе, полицейский ранен в ходе перестрелки с подозреваемыми в преступлении, подтвердила местная полиция.

По поступающей от источников информации, злоумышленники на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице города, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся.

По данным местных СМИ, полицейским в Камбрильсе удалось ликвидировать четверых человек, еще один ранен и арестован. Позднее он скончался. Сообщалось, что на них были пояса смертников.

Вместе с тем, два взрыва были зафиксированы в еще одном испанском муниципалитете - Альканаре, в результате один человек погиб, семеро пострадали.

Первоначально считалось, что причиной взрывов стала утечка газа. Позднее было установлено, что в доме сработало взрывное устройство, которое изготавливали жильцы.